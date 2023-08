Calaiò: "Meglio Osimhen o Cavani? Vi dico la mia"

Notizie Calcio Napoli – L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Osimhen più forte di Cavani? Penso di sì, è un attaccate diverso da tutti quelli visti in azzurro, ha foga, fame e lunghe leve; sta migliorando anno dopo anno. Già dalla prima a Frosinone si è vista la sua voglia di fare bene per gli azzurri. Garcia gli dava indicazioni, è un attaccante molto istintivo che deve essere educato tatticamente, se migliora in fase difensiva e sul fuorigioco… Zielinski? Non vorrei che fosse il solito attaccante discontinuo degli ultimi anni, dovesse rimanere sarebbe valore aggiunto. Nei primi minuti il Frosinone ha fatto paura, chissà cosa ci dobbiamo aspettare da club come Milan e Inter. Natan? Spero sia un centrale veloce perché la difesa di Garcia è alta, basta l’imbucata di una mezz’ala e diventa difficile recuperare, il difensore andava fatto prima per lavorarci di più però il tecnico potrà lavorarci in sosta. Lobotka un po’ fuori dal gioco? Si ma perché non c’era Anguissa, Cajuste è nuovo e l’ho visto in difficoltà, lobo deve conoscerlo, serve più tempo”.