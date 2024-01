Calaiò: "Le frasi di De Laurentiis? Sembrano una paraculata, ma dice le cose che pensa! Giuntoli ha fatto bene ad andare alla Juventus se l'ultima parola è sempre di ADL"

Ultime notizie Napoli - Emanuele Calaiò, ex attaccante di Napoli e Torino, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Calaiò, come vede questo Toro-Napoli?

«Il Toro mi piace: Cairo ha costruito una squadra interessante, che Juric sta plasmando bene e credo possa mettere in difficoltà il Napoli. A Firenze non meritava di perdere. Sicuramente vedo messo peggio il Napoli. Lì l'unica scossa utile può arrivare dal mercato: sono stati fatto un po' di errori a livello di gestione, a partire da Garcia. Non è stato sostituito Kim, non sono arrivate alternative serie a Politano. E adesso nessun altro poteva accettare un contratto come quello di Mazzarri».