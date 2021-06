Calaiò: "Insigne? E' all'ultimo contratto, ci sta di fare delle valutazioni. Alla fine resterà in azzurro"

Ultime notizie calcio Napoli - Emanuele Calaiò, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non vuole perdere un calciatore come Insigne, così come lui è una bandiera ed è un simbolo azzurro. E' all'ultimo contratto importante della sua carriera, ci sta di fare delle valutazioni su eventuali proposte. Credo che alla fine resterà in azzurro. Conosciamo tutti Mertens, ma non ha più rapidità di un tempo. Sarebbe perfetto per il tipo di gioco di Spalletti e credo possa far bene.