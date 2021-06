CALCIO NAPOLI - Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Osimhen quando è stato in condizione ha dimostrato di essere un giocatore forte. Come primo anno in Italia non è andato male. Tuttavia ha mostrato delle lacune tattiche, deve migliorare nell'uno-due con il compagno così come nel sapersi disimpegnare contro difese che non ti concedono spazi. Lui è devastante quando attacca la profondità".