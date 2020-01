Salernitana, Calaiò: "Il Napoli non è tranquillo in questo momento, tante occasioni fallite! Gattuso sta lavorando bene"

Notizie calcio Napoli - Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli non è tranquillo al momento, per questo gli riesce poco, in queste gare ci sono state tante occasioni fallite: da Zielinski fino ad arrivare ad Insigne. Sono periodi, ci sono passato anche io come tutti gli attaccanti, a volte rimani 3 mesi senza far goal e poi una domenica la sfera ti sbatte sulla schiena ed entra in rete. Gattuso è un grande motivatore, sta lavorando bene e il Napoli sta svolgendo un buon lavoro. Gli azzurri sono stati puniti oltre i loro demeriti, al primo errore, tra l’altro sfortunato, subisce goal”.