Calaiò: "Il Napoli non ha leader oggi, Di Lorenzo capitano giusto"

Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Faccio fatico a trovare giocatori duri che possono parlare con carattere anche con Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis. In questa squadra può essere il capitano Di Lorenzo perché è italiano, è da molti anni nello spogliatoio e può parlare con l’arbitro in maniera corretta e tranquilla. Oggi però non ci sono leader con il carattere forte".