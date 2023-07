Notizie Calcio Napoli - L'ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, è intervenuto ai microfoni di Canale 21:

"Coulibaly? Ora Garcia vuole i centrocampisti fisici e ogni giorno ne spunta uno diverso. Su di lui dico che è un buon giocatore, ha fatto benissimo a Salerno, è una mezzala che può giocare anche a due in mezzo a campo, ha tanta quantità. Non è male come idea anche sapendo che tra De Laurentiis e Iervolino ci sono ottimi rapporti".