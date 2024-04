Calaiò: "Conte sarebbe l'uomo giusto per il Napoli, ma ad una sola condizione"

Notizie Napoli calcio. Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò:

“Conte sarebbe l’uomo giusto per il Napoli, ma io l’ho avuto e se non è cambiato di carattere qui non verrà mai. E’ autogestore, non vuole il bastone tra le ruote. Vuole essere allenatore ma anche un manager, vuole gestire anche il mercato e tutto quello che concerne lo staff tecnico. Conte poteva pensare al Napoli se avesse centrato la Champions.Â

Penso che De Laurentiis e Conte sono due personalità forti, secondo me andrebbero spesso allo scontro. Per come conosco entrambi, il presidente non darà mai il 100% di gestione a Conte. So che Conte addirittura non vuole proprio il direttore sportivo, vuole gestire tutto lui. Negli ultimi anni ha giocato sempre a tre, questo significa che il Napoli dovrà rivedere tutti i reparti. Quindi penso che anche per questo sia più facile che il prossimo allenatore sia Italiano".