Calaiò: "Conte? Il Napoli deve dargli ciò che vuole! Sulla fascia c'è un nome che potrebbe far comodo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte? Il Napoli deve dargli ciò che vuole in base alle caratteristiche del modulo: che sia una punta fisica che debba dare profondità e aprire spazi alle mezze punte alle spalle. Lukaku non sarebbe parte della politica del Napoli, ma so cosa potrebbe fare con Conte e sarebbe l’attaccante giusto sebbene il mio preferito sia Gyokeres. Conte? Per il 3-4-2-1 gli esterni di fascia sono fondamentali, serve capire che tipologie di giocatori servano: uno alla Bellanova potrebbe far comodo. E poi dietro l’attaccante ci sono tanti giocatori che potrebbero far bene, il lavoro di Manna sarà difficile più sulle uscite considerando che non verranno giocate le coppe europee”