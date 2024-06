Calaiò: "Conte? Gli ho mandato un messaggio sui social, ecco cosa gli ho detto di portare a Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli Emanuele Calaiò, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte? Gli ho appena mandato un messaggio su Instagram, gli faccio un grande in bocca al lupo e gli ho detto di portare tanto entusiasmo nella città di Napoli. Ormai si aspettava il tweet di De Laurentiis come se fosse il Papa, Conte l’ha detto che Napoli è una piazza bellissima: non so se sarà scudetto, ma sicuramente si lotterà per qualcosa di importante. Lukaku? Sarebbe una ottima alternativa, è un pallino di Conte che lo fa lavorare tanto: aprirebbe molti spazi ai giocatori che giocano accanto alla punta”