Calaiò: "Con o senza Mertens ed Osimhen fa tutta la differenza del mondo. Gol più bello? Quello del belga"

Emanuele Calaiò, ex attaccante, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli:

"Avere o non avere Osimhen e Mertens fa tutta la differenza del mondo. Tra i cinque gol di ieri quello più bello è quello firmato da Mertens: la potenza l'ha messa Zielinski con l'assist, ma serve una tecnica pazzesca per calciare in quel modo".