Napoli Calcio - Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, boccia Federico Bernardeschi. L’arciere ne ha parlato così ai microfoni di Radio Marte:

“E’ un po’ sopravvalutato per quel che ha fatto alla Fiorentina e per quanto ha guadagnato. Sinceramente non farei partire Politano per prendere l’ex Juventus: il primo è più forte a mio avviso”.