Cajuste: "A Napoli si vive di calcio, bello sentire la passione dei tifosi! Errori a Frosinone? Guardo avanti"

Notizie Napoli calcio. Giornata di interviste per Jens Cajuste, nuovo centrocampista del Napoli impegnato con la Nazionale svedese. Oltre alle sue parole ai microfoni di Expressen, il neo acquisto azzurro ha parlato anche i microfoni di SVT Sport:

Ecco quanto detto da Cajuste sul Napoli:

Sui social e la realtà Napoli: "Non so molto di Instagram, cerco di non usarlo affatto in realtà. Ma il gioco è fatto. A Napoli si vive di calcio, si potrebbe dire così. Non è più Midtjylland o Francia, è un grande adattamento, ma è molto divertente sperimentare e sentire quella passione da parte di tutti i fan".

Sull'esordio a Frosinone: "È stato un inizio difficile, ovviamente. Ma è quello che succede nel calcio, può succedere a chiunque e questa volta è successo a me. Non c'è molto da fare al riguardo, basta guardare avanti".