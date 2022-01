Ultime notizie per l'Inter con Daniele Adani che promuove l'acquisto di Caicedo ai nerazzurri a La Gazzetta dello Sport "Con Gosens i nerazzurri hanno fatto un acquisto sopra la media, anche se infortunato, rimane la favorita numero uno per lo scudetto". Poi su Caicedo: "Alla Lazio è stato il miglior dodicesimo uomo del campionato, in più sa lavorare di sponda e spalle alla porta, prerogativa solo di Dzeko fino a questo momento".

Tutte le news sul calciomercato e sul Serie A