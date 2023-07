Caiazza: "Zielinski? Se il rapporto deve finire, deve finire nel modo giusto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli riparte da Dimaro senza Spalletti ma con una squadra campione d’Italia, si riparte con Garcia e non con Giuntoli ed il preparatore Sinatti: la speranza è che non cambi la voglia di vincere, altrimenti diventa difficile proseguire il percorso iniziato lo scorso anno. Osimhen? Il Napoli può arrivare anche a 7 milioni di euro lo stipendio, ha fatto i gol che servivano per vincere lo scudetto: serve avere sempre uno che faccia 20 gol, lui ne ha fatti 26 ed è stato fondamentale. Zielinski? Se il rapporto deve finire, deve finire nel modo giusto: capisco che sia alla soglia dei 30 anni, ma ha dato tantissimo ed uno che resta qui per tanti anni deve avere un finale diverso. Lozano? Garcia sarà fondamentale, De Laurentiis è stato duro nel mandare messaggi agli entourage che fanno richieste importanti: il presidente si è dato un tetto agli ingaggi e non vuole spendere troppo soprattutto nei rinnovi, Lozano salirà a Dimaro e parlerà del suo futuro”