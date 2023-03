Caiazza: "Se Meret dovesse impazzire e chiedere la cessione, prenderei lui: è l'uomo del futuro"

Calciomercato Napoli -“Se Meret dovesse impazzire e decidere di andare via a fine stagione, punterei su Vicario che rappresenta il portiere del futuro”. Così Salvatore Caiazza, collega de Il Roma, nel corso de ‘Ne parliamo il lunedì’ in onda su Canale 8. Nel frattempo il Napoli ritrova un big momentaneamente smarritosi dopo la coppa del mondo come evidenzia il collega: "Bene Anguissa: quello visto al Francoforte è lo stesso prima del mondiale e ha fatto molto bene anche ad Empoli. Giocatore strepitoso".