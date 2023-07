Caiazza: "“Sarò io il vostro Osimhen”, si sarà presentato così Giuntoli alla Juventus"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, scrive su calciomercato.com:

““Sarò io il vostro Osimhen”, si sarà presentato così Giuntoli alla Juventus. Così come Higuaìn e Sarri, anche il buon Cristiano si è fatto ammaliare dalle sirene bianconere. Anche se si ha un contratto in scadenza a giugno 2024, si scappa via se il club più blasonato d’Italia ti vuole. Non appena Aurelio l’ha liberato è diventato il personaggio del momento. Si accorse subito che De Laurentiis non sarebbe stato facile. Eppure è durato otto anni. Poi ha gettato la spugna. Qualcuno dice che si sarebbe voluto portare anche Spalletti ma la Pec inviata dalla società ha rovinato i suoi piani. E alla fine si dovrà tenere sul groppone Allegri”