Caiazza: "Politano non può puntare i piedi e dire a Garcia di giocare sempre! Cosa intende con più spazio? Ne ha avuto, poi si è fatto male"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Politano non può puntare i piedi e dire a Garcia di giocare sempre titolare come Di Lorenzo e Lobotka, nel suo ruolo ci sono delle dinamiche e gli esterni non possono giocare tutte le partite. Cosa intende con più spazio? Ne ha avuto, poi si è fatto male: alla fine sceglie l’allenatore, non credo che Garcia da tecnico del Napoli debba sottostare a ciò che gli dice un giocatore”