Caiazza: "Osimhen? A 24 anni come fai a chiuderti in Arabia..."

Notizie Calcio Napoli - Il collega de Il Roma, Salvatore Caiazza, è intervenuto ai microfoni di Canale 8:

"Osimhen? Ci sono i presupposti per il rinnovo, come si fa a 24 anni a chiudersi in Arabia Saudita dove non ti vede nessuno e il calcio non è nulla? Posso capire Koulibaly e i trentenni, ma uno che sta nel pieno della sua esplosione calcistica come può andare in Arabia? Certo i soldi sono tanti, alziamo le mani, ma se Osimhen vuole giocare a calcio deve stare almeno altri sei anni in Europa e poi potrà fare quello che vuole".