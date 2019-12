Caiazza: "Napoli costruito malissimo, se si dimette Ancelotti deve farlo anche Giuntoli. Ghoulam è un ex giocatore"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8:

"Se si dimette Ancelotti deve dimettersi anche Giuntoli. Questo mercato non è stato sbagliato, ma di più. Questa è una squadra che ha mandato via in estate Diawara e Rog, che non erano mostri sacri ma potevano tornare utili visto che ora hai solo Allan e 3 mezze ali. Poi si è partiti con un enorme gap a sinistra, visto che Ghoulam ormai è un ex calciatore, Mario Rui ha continui problemi e Luperto non si capisce perchè non venga utilizzato lì. Questo è un Napoli costruito non male, malissimo".