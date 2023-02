Caiazza: "Napoli? C’è qualcuno che vorrebbe mischiare le squadre perchè c’è troppa superiorità tecnica"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma ed editorialista di calciomercato.com, analizza il momento attuale del campionato del Napoli.

“18, 18, 18, la scena comica interpretata da Gigi Proietti nel film “Le Barzellette” è diventata un meme che ha invaso il web dopo la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna. Il 18, naturalmente, si riferisce ai punti di distacco dei nerazzurri (raggiunti dal Milan a quota 47) dal Napoli capolista […] C’è qualcuno che addirittura vorrebbe mischiare le squadre poiché c’è troppa una superiorità tecnica dei partenopei. […] «Sono ingiocabili», ha ammesso giustamente Paolo Zanetti al termine dell’incontro. […] È emblematica la classifica esposta da Dazn durante la trasmissione post gara. Praticamente il Napoli non c’era ma si partiva dall’Inter a scendere. [...] Sarà anche fuori portata degli altri ma vale la pena ricordare i 65 punti di un gruppo che sta ridando luce ad un campionato italiano afflitto da scandali. […] Fatto sta che il Napoli si gode un primato unico nel suo genere che ha già fatto partire la macchina dei preparativi per la festa scudetto”