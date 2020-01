Caiazza: "Il Napoli affronterà la quarta squadra consecutiva che gioca col 3-5-2. Mercato? Arriverà anche un terzino"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Le prossime gare per il Napoli saranno importantissime che sarebbe stato meglio affrontare con la squadra al completo. Da quando è arrivato Gattuso ci son stati diversi infortuni, poi si è messa anche la squalifica di Mario Rui. Domani potrebbe ancora giocare Fabian nel ruolo di vertice basso, ma già in Coppa Italia potrebbe prendere le redini del centrocampo il duo Lobotka-Demme. Il polso della situazione lo conosce Gattuso, non so se Demme sia pronto per domani. Il Napoli incontra la quarta squadra consecutiva che gioca col 3-5-2 e bisognerà capire come attaccare questo modulo perché la Lazio e il Perugia ci hanno messo in difficoltà in certi frangenti. Mercato? Gattuso voleva a tutti i costi due centrocampisti e sono arrivati. Il Napoli sta valutando degli elementi per la fascia sinistra e credo che alla fine arriverà anche un terzino”.