Salvatore Caiazza de Il Roma è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli ha preso 4 gol con la Lazio e non è colpa di Juan Jesus, io credo che Rudi Garcia stia gestendo bene l'inserimento di Natan. Non si può criticare Natan ancora prima di vederlo in campo".