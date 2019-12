Il Roma, Caiazza: "Di Lorenzo a sinistra per marcare Orsolini, devo rettificare: non è così. Momento del Napoli difficile ma la squadra è forte"

Ultime notizie calcio Napoli - Salvatore Caiazza, giornalista del quotidiano "Il Roma", è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Cambiare tanto per cambiare non porta a nulla, il Napoli ha dimostrato di essere molto forte e lo ha fatto contro il Liverpool. La squadra se è forte lo è sempre, ora sta attraversando un momento difficile. Ancelotti si è preso le proprie responsabilità, ha capito che, con il ritiro, possono crearsi i presupposti per capire cosa è stato sbagliato e che si può ripartire. Ancelotti è sempre rimasto nel cuore dei calciatori, non a caso gente come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo parla sempre bene di lui. Ieri in tv ho detto una frase che avrebbe detto Di Lorenzo: andando a fare le verifiche ho riscontrato che non è stato vero. Avevo detto che Di Lorenzo era stato spostato a sinistra per marcare Orsolini ma ho fatto veriche e scoperto che non è vero".