Caiazza: "De Laurentiis ha corso un rischio d'impresa. Candreva? Ecco perché il Napoli ha detto no"

Salvatore Caiazza, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: "Osimhen? Il Napoli si è tolto un grande peso e credo che questa sia stata la giusta soluzione. De Laurentiis ha cambiato politica sul mercato, comprando calciatori già affermati e che non garantiscono nulla sulla rivendita. ADL ha corso un rischio d'impresa per tornare in Champions, condizione fondamentale per questa società. Svincolati? Credo che il Napoli non prenderà nessuno fino a gennaio, ma potrebbe partire Ngonge, con il campionato turco ancora aperto. C'era la proposta degli agenti di Candreva, che Conte stima molto, ma credo che il motivo dietro al 'no' sia dettata anche dal punto di vista anagrafica. Lukaku ha una grande abilità offensiva, come dimostrano anche le parole di Buongiorno durante la sua presentazione, e credo che farà tanti gol, lottando anche per la vittoria della classifica cannonieri. Da lunedì inizieremo in tv".