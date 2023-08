Salvatore Caiazza è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Osimhen alla fine resterà, le parole penso sono state mal interpretate e ora De Laurentiis vuole chiudere il rinnovo come anche fatto per Zielinski che doveva andare in Arabia".