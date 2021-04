Cagni: "Troppe critiche a Gattuso, in campo vanno i giocatori"

Napoli - Durante 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore di Piacenza e Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni:

“Conosciamo qual è l’obiettivo del Napoli, deve andare in Champions League. La partita contro il Crotone è una partita che al 99% puoi vincere. Il Napoli deve avere rispetto per tutti, ma timore di nessuno. Gattuso-De Laurentiis? Le colpe le hanno soprattutto i calciatori perché in campo ci vanno loro, ma a pagare sarà l’allenatore che andrà via al termine della stagione”.