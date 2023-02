Cagni scherza: "Mario Rui ce l’avevo allo Spezia, era fortissimo ma non sapeva difendere"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Spezia Luigi Cagni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Le insidie di Spezia-Napoli? Dubito che gli azzurri sottovaluteranno gli avversari, ma hanno le qualità per non avere paura di nessuno: anche chi entra dalla panchina per giocare due o tre minuti riesce a darla. Lo Spezia ha avuto dei problemi non indifferenti con gli infortuni nell’ultimo periodo, hanno agito sul mercato ma sarà una squadra più forte di quella che aveva problemi di formazione e di panchina.

Mario Rui ce l’avevo allo Spezia, era fortissimo ma non sapeva difendere (ride, ndr). Mi è piaciuto vedere i suoi miglioramenti, in fase offensiva era già bravo e non dovevo insegnargli niente. L’unico vero problema è il campo, non è di quelli in erba ma è uno di quelli di ultima generazione: il pallone non rimbalza benissimo.

Spalletti insegna calcio, è maturato tanto negli anni: oltre a far crescere i calciatori, li mette al posto giusto per farli rendere al meglio. Il Napoli ha una mentalità ormai acquisita, ma è l’unica in Italia ad avere 22 giocatori di grande livello e questo è merito di Giuntoli”