Cagni: "Osimhen straordinario, diventerà tra i più forti al mondo! Primo gol preso dal Napoli a Torino inguardabile"

Napoli calcio - Luigi Cagni, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dalla prima volta che ho visto Osimhen ho notato un calciatore straordinario e fortissimo sotto tutti i punti di vista. E' costato tanto ma darà soddisfazione, su questo non sbaglio. Ogni volta vedo qualcosa di diverso, è completo sotto tutti i punti di vista. Ovviamente deve imparare dal punto di vista mentale e fisico. E' un ragazzo pulito, diventerà uno degli attaccanti più forti che ci sono in giro. Il primo gol preso dal Napoli a Torino non posso guardarlo, non puoi vedere tre difensori in area che guardano tutti la palla e nessuno si preoccupa dell'attaccante avversario".