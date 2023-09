Cagni: "Napoli a sprazzi, manca intensità: è un problema fisico. Garcia? Si è preso una responsabilità"

Gigi Cagni è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Moduli? Faccio fatica a giudicare ora il Napoli, servono 6-7 partite. La squadra non ha ancora fatto 90 minuti di intensità alta ma è andata solo a sprazzi. In questo senso può darsi ci sia qualche problema fisico. Fossi stato in Garcia, non avrei toccato molto ma ha deciso di cambiare un po' di cose e ha bisogno di tempo sperando di avere gli stessi risultati".