Ultime calcio Napoli - Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva commentando la gestione Sarri alla Juventus:

"La Juve ha sbagliato nel proporre Sarri promettendo bel gioco, in realtà alla Juve interessa solo vincere. Il tecnico ha cavalcato un po' questa cosa ma sapeva già dall'inizio che non avrebbe potuto incidere sotto il profilo del gioco come al Napoli. Se diventerà un allenatore-gestore, farà un grande passo in avanti".