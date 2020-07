Cagni: "Gattuso non ha dato solo serenità e grinta al Napoli, gli azzurri devono migliorare solo in un aspetto!"

Ultime notizie calcio Napoli - Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sarri ha detto che la Juventus contro il Milan ha fatto un’ora di calcio mondiale e non sono assolutamente d’accordo, la gara è stata equilibrata. Al Milan, ho letto, alla ripresa dopo il lockdown hanno fatto un lavoro differenziato sui vari calciatori. Gattuso? Non ha portato solo serenità e grinta. Ha fatto un lavoro tattico adatto ai propri calciatori. Se il Napoli migliora nell’uno contro uno diventa una squadra importante per davvero. Ora devono migliorare i singoli, non il gioco”.