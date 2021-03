Gigi Cagni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso è un allenatore giovane e questi allenatori pagano l’esperienza di affrontare certe grandi partite, non puoi giocare sempre lo stesso modo e secondo le tue idee, spesso devi giocare per fare risultato a seconda dell’avversario che affronti".