Cagni: "Deulofeu giusto per sostituire Mertens, prenderei sempre Correa"

Gigi Cagni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli aveva doppioni in tutti i ruoli la passata stagione, Correa è un giocatore che prenderei sempre. Nei 20-25 metri può fare qualsiasi cosa, con me alla Sampdoria era ancora molto giovane. Non segna molto perché è uno che serve l’ultimo passaggio, ma segna i suoi gol e spesso risolve la partita. Deulofeu è un giocatore che ci può stare con Osimhen e come sostituto di Mertens".