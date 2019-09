Cagni a CN24: "Napoli positivo, senza l'autogol ora parleremo di altro. Giocatori fuori ruolo? Non credo proprio"

Ultimissime Napoli - Luigi Cagni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Parlare di crisi Samp dopo due partite è esagerato. Partenza a rilento, dipesa anche dal calendario. Lazio e poi allenatore nuovo con promesse non mantenute. Allan e Koulibaly? Quando si costruisce un campionato con una programmazione, l'allenatore adotta degli schemi. Non mi sembra che il Napoli, nelle prime due gare, non abbia fatto prestazioni ottimali. Quello che è chiaro è che sono stati presi 7 gol. Come migliorare il tutto lo decide l'allenatore. O fai giocare o riposare i calciatori. Insigne? Se il giocatore ti parla e ti fa capire che sta bene, decidi di metterlo dentro. Se Koulibaly non avesse fatto autogol all'ultimo minuto, ora parleremo di altro. Giocatori fuori ruolo? Non credo proprio. Lo scorso anno con la Sampdoria, Ancelotti fece qualche esperimento, ma ora è diverso. Conosce i suoi giocatori e li utilizza nei propri ruoli. Lozano? Può fare qualsiasi ruolo dell'attacco perchè ha qualità multiple. Avere giocatori così è un vantaggio".