Cagni a CN24: "Milik bravo negli ultimi metri ma deve migliorare, non puoi avere solo lui in attacco"

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ancelotti ha tanti giocatori di qualità nel Napoli. Le squadre che si chiudono lasciano spazio sulle fasce, ma devi poi avere un attaccante forte di testa e il Napoli oggi ha solo Milik. L'attaccante azzurro è bravo negli ultimi 16 metri, ma deve migliorare la qualità. Nei settori giovanili oggi ti chiedono se sei bravo con i piedi e a lanciare anche se fai il centrale o il portiere".