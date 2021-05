Cagliari, Semplici: "Pareggio meritato, potevamo anche vincerla! Napoli la squadra più in forma del campionato"

Ultimissime calcio Napoli - Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In questo momento questo punto vale molto, diamo continuità alle ultime tre vittorie e diamo anche continuità di prestazioni. Deve darci consapevolezza. Anche oggi, contro la squadra più in forma del momento, abbiamo disputato una buona partita, abbiamo creato tante situazioni per poter anche andare in vantaggio. Abbiamo strappato meritatamente un punto al Napoli".