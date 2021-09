Cagliari sconfitto, Mazzarri: "Dobbiamo fare meglio, ora ci aspetta il Napoli"

Napoli Calcio - L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha commentato il ko interno contro l'Empoli ai microfoni di Dazn:

Cosa non le è piaciuto stasera?

“Sembrava che avessimo il freno a mano, eravamo lenti sui portatori. Merito anche dell’Empoli, squadra che gioca bene e che ha fatto risultato anche con la Juve. La giornata è cominciata male con la morte di Romano Fogli, che è stato il mio allenatore e una sorta di padre, ed è finita peggio. Mi dispiace per i tifosi, la squadra era affranta e domani ci ritroveremo per preparare una partita migliore contro una squadra come il Napoli”.