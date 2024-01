Cagliari, Petagna: "Finalmente, ho bisogno di giocare per dimostrare il mio valore"

Primo gol stagionale per Andrea Petagna, un gol pesante per l'attaccante del Cagliari che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo con il Bologna. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Sono contento finalmente, devo ringraziare Ranieri perché mi è stato vicino da quando sono arrivato. Sto bene, ho voglia di dimostrare. Non ho giocato tante partite, quando ho fatto bene ho avuto continuità. Ho bisogno di giocare per dimostrare il mio valore".

Per la classifica è un risultato importante.

"Ci eravamo prefissati di arrivare a 18 alla fine del girone d'andata, abbiamo sofferto fino alla fine ma abbiamo dimostrato di essere una squadra che c'è".

Come stai gestendo il rapporto con Ranieri?

"Non è facile, bisogna lavorare ma ci sono Pavoletti e Lapadula che sono due leoni. Prendo spunto da loro per essere pronto la domenica".