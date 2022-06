Cagliari-Napoli, l'avv. Coppola: "Daspo tifosi azzurri? Corteo pacifico, c'erano solo due bus per 250 persone! Presa gente a caso, faccio un appello" | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. L'avvocato Emilio Coppola, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

L'avv. Coppola ha parlato di alcune importanti novità circa gli alcuni avvenimenti che avvennero nello scorso campionato in occasione di Cagliari-Napoli, quando 250 tifosi azzurri si sono recati presso lo stadio rossoblu, con un pacifico corteo, e ad alcuni dei quali è stato recapitato un provvedimento a rischio Daspo.

"Dopo l'ultimo Cagliari-Napoli, giocata a Febbraio 2022, ci fu una levata di scudi da parte del sindaco di Cagliari che accusava i tifosi napoletani di aver "marciato" per le strade della città manifestando senza autorizzazione. A distanza di due mesi alcuni dei 250 tifosi azzurri sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e possesso di bandiere, le stesse poi introdotte senza problemi allo stadio. Dalla settimana scorsa stanno poi arrivando delle notifiche ai denunciati che avvisano per l'avvio al procedimento del Daspo, semplicemente per aver camminato per strada per raggiungere lo stadio. I tifosi vengono poi accusati di aver rifiutato di salire su due pullman, per 250 persone, per recarsi allo stadio.

Io mi metto nei panni dei ragazzi che magari erano partiti da Milano e non da Napoli, che una volta arrivato a Cagliari ha deciso di seguire il gruppo che aveva legittimamente deciso di prendere il treno e non il pullman per arrivare allo stadio, visto che ce n'erano solo due per 250 persone e parliamo ancora di epoca covid con ingressi limitati. Le contestazioni sono generiche e mi auguro che ci siano parlamentari napoletani o anche il sindaco che chiedano chiarezza sulla vicenda. Non è possibile che queste persone vengano daspate perchè volevano semplicemente andare allo stadio. Perchè il Comune di Cagliari ha messo a disposzione solo due bus per 250 persone? Se si voleva avere il gruppo di tifosi compatto c'era bisogno di altri mezzi di trasporto.

Mi auspico, al di là del caso che diverrà politico, che si arrivi ad una veloce archiviazione perchè non c'è nessun reato commesso. Sono state prese persone a caso e bisognerebbe alla Questura di Cagliari se hanno avuto problemi nell'identificazione. I tifosi hanno seguito la strada tracciata dalla Polizia, senza arrecare danni e senza fare nulla se non camminare come corteo verso lo stadio. Si vede chiaramente nei video dove si evince anche la presenza delle camionette della Polizia che senza problemi hanno scortato i tifosi. I problemi sono iniziati il giorno dopo quando il Sindaco di Cagliari ha iniziato la sua battaglia contro il corteo, generando un fatto estremamente grave su un episiodio che avviene in tutte le città".