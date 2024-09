Ultimissime Calcio Napoli- Antonio Conte, allenatore del Napoli, parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno venerdì 13 settembre alle ore 14.00 in vista della sfida in trasferta contro il Cagliari in programma domenica 15 settembre alle ore 18.00, match valido per la quarta giornata della Serie A 2024/2025. Potrete seguire qui su CalcioNapoli24 la diretta testuale. Dopo l'evento vi proporremo anche il video integrale.

Conferenza stampa Conte Napoli-Cagliari