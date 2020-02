Gattuso in conferenza: "Peccato che Mertens abbia 33 anni, la società sa cosa penso di lui. Elmas? Se mantiene i piedi a terra farà qualcosa d'importante. Su Allan e la quota 40 punti..."

Ultime notizie calcio Napoli - Gentili lettori, buonasera. La redazione di CalcioNapoli24.it vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, al termine della gara contro il Cagliari. Seguiteci.

20.32 - Termina la conferenza stampa.

20.29 - Sul Napoli di Gattuso - "Non dev'esserci il Napoli di Gattuso, noi dobbiamo riuscire a fare entrambe le fasi e da quando sono arrivato non abbiamo fatto bene la fase difensiva. Non sono uno che ama palleggiare, mi piace fare un pressing organizzato e mi piace mettere i giocatori in campo per esprimersi al meglio. Il primo errore che ho fatto è che misi la squadra nelle condizioni di non potersi esprimere al meglio. Ora stiamo vedendo qualcosa di buono anche a livello difensivo".

20.28 - Giorno di riposo? "Macchè, qui si pedala".

20.28 - Sul Cagliari - "Mi aspettavo questo Cagliari, però all'inizio pensavo si mettesse con la difesa a tre. Poi ieri sera ho fatto quzlche telefonata e mi hanno detto che avrebbero giocato a quattro".

20.27 - Elmas? "Ha vent'anni, ha grande forza fisica e grande tecnica. Se riesce a stare coi piedi per terra può fare qualcosa d'importante nel gioco del calcio".

20.26 - Mertens? "Non mi srprende ciò che fa in campo, fa sembrare tutto facile. Abbina grandissima qualità a grande furbizia quando va in prima pressione. E' un giocatore completo, peccato abbia 33 anni, ma riesce ancora a far grandi cose. Io faccio l'allenatore, non il proprietario del club. Il club sa cosa penso di ogni giocatore, sono solo un dipendente".

20.22 - E' arrivato Gattuso in sala stampa. Questa la sua prima risposta: "Non mi fido ancora, devo arrivare a 40 punti. Allan? Ho aspettato la fine del mercato, ora c'è la mia linea".