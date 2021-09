Cagliari, Mazzarri elogia Caceres e Pavoletti: "E' lo spirito che voglio, chi sta col muso va fuori rosa"

Notizie - Walter Mazzarri del Cagliari parla in vista della sfida contro l'Empoli. "Questo è lo spirito che voglio, Martin è stato magnifico perché ha partecipato attivamente dopo essere stato sostituito. Oltre, ovviamente ad aver fatto una buona gara in campo, pur condizionato dal giallo. È stato bravo, in campo e fuori. Ai ragazzi ho detto: siete 23-24 in gruppo, voglio che ognuno sia il primo tifoso dei propri compagni. Se mi accorgo di qualcuno col muso, che mugugna ed è dannoso per il gruppo, sono pronto a metterlo fuori rosa. I più esperti devono dare l'esempio, come ha fatto anche Pavoletti".