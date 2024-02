Cagliari, l'ex ds: "L'impatto di Gaetano? Qualità importanti, in Sardegna ha più fiducia per esprimersi"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex ds del Cagliari Stefano Capozzucca, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cagliari-Napoli è una partita difficile per entrambe le squadre, perchè ambedue dovranno cercare punti per i loro obiettivi stagionali: per il Napoli sarebbe un peccato venire esclusa dalla prossima Champions League.

L’impatto di Gaetano al Cagliari? Sicuramente ottimo, lo conosco bene e so cosa può dare alla squadra anche in futuro: ha qualità importanti e a Cagliari magari ha più fiducia e può esprimersi. Il Napoli lì troverà un fortino, quando lo stadio cagliaritano è pieno diventa una bolgia infernale”