Cagliari, il presidente Giulini: "Rog voleva venire qui, ce l'ha consigliato anche Pavoletti"

Marko Rog al Cagliari: tutto fatto. Lo conferma Tommaso Giulini, presidente del club sardo, che ai microfoni di SkySport commenta così l'affare: "E' stata un a trattativa molto lunga, per la quale il nostro direttore sportivo ha lavorato per due settimane. La volontà del giocatore era di venire qui e noi l'abbiamo accontentato. E' un calciatore importantissimo, a cui Carli ha pensato subito per sostituire il partente Barella e anche Pavoletti ce ne ha parlato bene. E' uno dei più importanti talenti che ci sono in circolazione e ci aspettiamo che con noi possa fare il salto di qualità".