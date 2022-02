Cagliari, il DS: "Nandez al Napoli? Il club di De Laurentiis non è in grado di prenderlo, sulla Juve..."

Calciomercato Napoli - Nahitan Nandez era in uscita e in vendita a gennaio, ma non ha trovato squadra. A inizio calcio mercato ci aveva provato il Napoli, verso il finale l'affondo della Juventus che non ha portato però all'accordo. Il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha rilasciato una intervista a 'L'Unione Sarda', e sull'affare con la Juve ha dichiarato:

"E' uno dei giocatori più forti del Cagliari, è caratteriale, ambizioso e credo che abbia voglia di giocare nelle coppe europee. Lui non lo ha mai detto, questo lo voglio precisare, ma lo sappiamo. Detto ciò, i matrimoni si fanno in due, è sempre mancata la scintilla per approdare in un top club. Quest'anno, non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus".

Nandez in Napoli Cagliari

Nahitan Nandez Napoli, clamoroso annuncio del DS Cagliari

E sul Napoli? hanno davvero del clamoroso le brevi ma dure parole del DS del Cagliari. A precisa domanda ("Perché la Juve non ha ceduto alle vostre condizioni, pur avendo i soldi? Colpa dell'atteggiamento del giocatore?"), Capozucca ha risposto così: