Cadena Ser, Torrejon a CN24: "Fabian ora è pronto per il Real Madrid, in più c'è Ancelotti. Koulibaly? La priorità dei blancos è un'altra"

Mario Torrejon, giornalista di Cadena Ser, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 TV": "Era il 2019 quando si parlava di Koulibaly e Fabian Ruiz al Real Madrid. Quest'ultimo era molto simato ma fu considerato all'epoca un po' acerbo per giocare nel Real e non se ne fece nulla. Adesso, con l'arrivo di Ancelotti, le cose sono cambiate. Koulibaly? L'obiettivo principale è Kounde del Siviglia il quale ha una valutazione di 80 milioni. In tal caso Koulibaly risulterebbe un'alternativa più economica"