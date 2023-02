Cadena Ser, Meana a CN24: "Kvara è la seconda opzione per il Real Madrid: con il Napoli non è mai facile negoziare"

Anton Meana, giornalista di Cadena Ser, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Kvaratskhelia rappresenta la seconda opzione del Real Madrid dopo Bellingham. Se non dovessero riuscirlo ad ingaggiare quest'ultimo, i blancos viverebbero su Kvara perché è uno in grado di garantire gol ed assist. Non è un discorso di posizione, il Real Madrid vuole fare il colpo del mercato. Il colpaccio in prima battuta è Bellingham ma se non ci saranno presupposti si punterà su Kvara. Già in passato il Real Madrid aveva cercato un calciatore in quella zona di campo come Gabriel Jesus. Chiaramente Bellingham e Kvara sono due ruoli totalmente differenti ma il Real Madrid vuole fare un grande acquisto a prescindere dal ruolo. La presenza di Vinicius non sarebbe un problema per il Real Madrid in chiave Kvara ma il problema resta la difficoltà di negoziare con il Napoli. Sarà un'operazione per questa estate, il Madrid sta già parlando con bellingham ma con Kvara no".