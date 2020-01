Cacia: "Fui accostato al Napoli quando c'era Marino. Conosco Petagna sin da ragazzino, non è compatibile con Milik. I due sono molto simili" [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Daniele Cacia ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Con Petagna ci ho giocato insieme ad Ascoli, nonostante la sua giovane età ha già tanta esperienza. Negli ultimi anni è migliorato molto diventando un attaccando moderno. La cosa che mi ha sorpreso molto di lui è la stessa qualità che aveva in B l'ha dimostrata poi in A dove la difficoltà è nettamente maggiore. Andrea è un ragazzo solare con tanta umiltà che lo rende raro nel mondo del calcio in cui magari a 20 anni ti senti già una prima donna. Coppia con Milik? Non so se Petagna sia compatibile con Arek perchè secondo me si somigliano molto. Contro il Napoli ho segnato il mio primo gol in B, tante volte sono stato accostato agli azzurri soprattutto quando c'era il direttore Marino"