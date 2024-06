Caccia a CN24: "Napoli, ricordi indelebili ma avrei dovuto fare più gol. Lukaku una garanzia con Conte e sull'Italia ad Euro 2024..." | VIDEO

Ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv, durante la serata evento organizzata dal club Napoli Isola d'Ischia, dal nome 'Isola d'Ischia si tinge d'azzurro 2024', ha parlato l'ex Napoli, Nicola Caccia:

"Il mio periodo a Napoli? Un periodo tranquillo, abbiamo giocato anche una finale di coppa Italia. Sono napoletano, tifoso del Napoli, la mia famiglia è napoletana e ho ricordi indelebili.

Perchè con la curva non hai legato? Un attaccante deve fare gol e io ne ho fatti pochi di gol. Il tifoso bvuole i gol e in quella stagione non ne ho fatti tanti. Fa parte del gioco e del nostro ruolo. Il centravanti è sempre un ruolo delicato.

Osimhen lascerà Napoli, chi alò suo posto? Lukaku mi piace, giocatore fantastico che fa reparto da solo. Conte lo conosce benissimo e lo può gestire. Un combattente, fortissimo e che può fare reparto da solo. L'uomo giusto per il Napoli del futuro, ha vinto insieme a Conte.

Conte al Napoli? Una garanzia, il Napoli può tornare a vincere subito, se non in questa stagione anche nella prossima.

De Laurentiis penserà allo stadio, deciderà Conte? Giusto così, è un allenatore vincente che vuole giocatori vincenti.

Italia, dove arriverà all'europeo? Si può andare il più avanti possibile, almeno nelle prime quatrro. Buoni giocatori e Spalletti è una garanzia".